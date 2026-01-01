Ванга назвала точную дату конца света: обратный отсчет пошел

Все более пугающие новости приходят с Ближнего Востока — воюющие стороны грозят друг другу оружием массового уничтожения. Кажется, любой день может стать для человечества последним. Болгарская предсказательница Ванга, похоже, знала точный день конца света. Аналогичную дату называют любители теорий заговора.

"Молчание машин", паника и тьма

Высказывания провидицы о будущем донесла до нас ее племянница Красимира Стоянова. В 1993 году Ванга заявила, что через 33 года мир ожидает нечто страшное: "Это конец старого мира, старого порядка, старых правил". Датой конца света в предсказании обозначено 12 апреля 2026 года, когда "Земля замрет, ветер стихнет, птицы умолкнут, и люди будут бояться дышать".

Распознать наступающий конец света, согласно записям племянницы Ванги, можно будет по череде признаков. Так, в понедельник, 6 апреля, людей одолеет сомнение, во вторник мир охватит "молчание машин". Среда принесет потерю смысла и взаимопонимания, четверг посеет всеобщий страх и панику. В пятницу опустится тьма, а в субботу установится тишина. За всем этим последует завершение прежнего миропорядка.

Однако Ванга утешала будущие поколения тем, что мир не закончится — он изменится. Предсказательница утверждала, что после 12 апреля откроются вратам между старым и новым мирами, причем каждого ждет своя судьба: "Новый мир будет лучше старого для тех, кто достоин".

Скептики напоминают: Ванга пророчила, что Третья мировая война, с массовым применением ядерного оружия и апокалиптическими последствиями в виде практически вымершего Северного полушария, разразится в 2010 году. Однако тот прогноз и близко не сбылся.

Альтернативная версия: "отключение" гравитации

Конец света "назначили" на 12 апреля 2026 года и поклонники теорий заговора. Они убеждены, что в 17:33 мск на Земле аж на семь секунд полностью исчезнет гравитация. Все живые существа и материальные объекты воспарят в воздухе, а затем обрушатся на земную поверхность с катастрофическими последствиями.

Конспирологи винят в угрозе гибели цивилизации НАСА с его бесконечными исследованиями — якобы гравитация "отключится" из-за секретного проекта "Якорь". Однако американское управление по аэронавтике и исследованию космоса поспешило успокоить: "Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года. Это физически невозможно". Тем, кто прогуливал школьные уроки физики, напомнили, что притяжение Земли может исчезнуть лишь в случае мгновенной утраты нашей планетой своей массы.

Что будет на самом деле

Ни та, ни другая версия конца света особого ажиотажа не вызвали, несмотря на обозначение конкретной даты. Православные готовятся отметить 12 апреля Пасху. Поклонники советской науки и любители космонавтики собираются праздновать в этот день 65-летие исторического полета Юрия Гагарина. Для остальных предстоящее 12 апреля — обычный воскресный день. Единственное, чего опасаются все, — плохой погоды в этот весенний выходной.