"Я чувствую, будто исцеляюсь": больная раком Лерчек рассказала о своем состоянии

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили в феврале сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

13 марта Валерия начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких.

За Валерию переживают многие россияне, в их числе и Виктория Боня. Звезда "Дома-2" призвала молиться за Лерчек. Вика уверена, что так можно спасти многодетную маму. Сама Боня каждый день обращается к Богу с просьбой избавить Чекалину от болезни.

Виктория вспомнила, как несколько лет назад певица МакSим попала в реанимацию, тогда все страна молилась за артистку и произошло чудо. "Певица МакSим очень тяжело болела, и сама думала, что не выживет, но молитвы и любовь людей, мне кажется, вымолили ее тогда", — отметила Боня.

Вика назвала Лерчек потрясающим, светлым человеком, каких сегодня очень мало. "Она меня вдохновляла. Давайте молиться и верить в чудо. Наши единые молитвы Бог обязательно услышит", — сказала Боня в видеообращении на своей странице в соцсети.

Звезда "Дома-2" раскрыла, что связалась с женихом Валерии Луисом Сквиччиарини, и поинтересовалась, как себя чувствует Лерчек. Блогер ответила приятельнице голосовым сообщением.