Появилось видео крупного пожара в московском бизнес-центре

Третий ранг сложности присвоен пожару в бизнес-центре на юго-востоке Москвы. Уже несколько часов спасатели тушат здание в Грайвороновском проезде.

С крыши поднимается чёрный дым. Огонь вспыхнул на первом этаже. И быстро распространяется. Спасатели ищут очаг возгорания.

Площадь пожара также выясняется. Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что порядка 200 человек эвакуировались самостоятельно. Ещё до приезда пожарных расчётов. В МЧС уточнили, что к тушению привлечены 130 спасателей. И почти 40 единиц техники.