Территория активного отдыха! В Екатерининском парке продолжаются масштабные работы по благоустройству. Одна из старейших усадеб Москвы превратится в современное пространство для семейного досуга. Где можно будет отлично проводить время круглый год. Сохранят ли знаменитую ротонду? И какова судьба трёхсотлетней ивы?

Ротонда 18 века в стиле классицизма, где по преданию Екатерина II любила проводить время – сердце парка. Сегодня здесь восстанавливают исторический облика убранства памятника архитектуры. Работа с объектами культурного наследия бережная и кропотливая.

"Часть парка является историко-культурным наследием, в этой части будут проведено восстановительные работы по дорожно-тропиночной сети. С сохранением их исторического положения", - отметила Мария Марку, директор по проектированию.

Масштабные работы идут на всей территории парка, площадь которого 16 с половиной гектаров. Условно, он разделён на две части – южную и северную. В первой, исторической, величественные павильоны и ротонды сохранят первоначальный облик. Вторая же дополнится площадками для активного отдыха.

"Павильон эстрады, сезонный, павильон со сценой и павильон танцевальной площадки, которые находятся за моей спиной. Устройство футбольного поля. Планируется использовать электрический подогрев, планируется использовать дренаж, потому что футбольное поле будет являться всесезонным, поэтому будут использоваться самые современные технологии", - пояснил Михаил Вояджи, Представитель подрядной организации.

Одна из старейших усадеб Москвы превратится в современное пространство для воркаута. Позаниматься на тренажёрах, где есть специальная безбарьерная среда, скоро сможет любой желающий

"Парк будет приспособлен для всех групп населения, в том числе для маломобильных групп населения. В парке появится центр семейно-детского досуга для проведения семейных мероприятиях, мастер-классов", - рассказала Мария Марку.

А также в ближайшее время проведут очистку большого Екатерининского пруда и укрепят берег. А в его торце уже восстановлена лодочная станция

Символом смены эпох в Екатерининском парке стала трёхсотлетняя ива. Считается, что дерево застало гуляния в усадьбе графа Салтыкова. А совсем скоро под её кроной будут назначать встречи.

Благоустройство позволит гармонично вписать памятник культуры и истории в современную концепцию городского пространства и станет любимым местом проведения досуга для всей семьи.