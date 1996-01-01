От маляра до королевы эпатажа: как Жанна Агузарова попала на музыкальный олимп и где она сейчас

Семь альбомов и десятки хитов. Музыкальная премия "За вклад в индустрию". Звание королевы эпатажа. Всё это – Жанна Агузарова.

Окончив школу, она твёрдо решила стать драматической актрисой и играть в театре. В 1982-м Жанна Агузарова оставила посёлок Туртас Тюменской области и отправилась покорять Москву. Документы подала сразу в два вуза: ГИТИС и Гнесинку. Экзамены провалила в оба. Жить негде, родственников в столице не было, но возвращаться домой девушка не планировала, пришлось поступать в ПТУ на маляра.

От училища дали комнату в общежитии. Теперь можно было подумать и о творчестве. Мечты об актёрстве сменила музыка. Агузарова выступала на любительских концертах и общалась с начинающими вокалистами. Постепенно богемные круги столицы приняли провинциалку. Чтобы сойти за свою, она даже придумала звучный псевдоним – Иванна Андерс.

Спустя год жизни в Москве на рокерской тусовке Агузарова познакомилась с молодыми музыкантами. Они работали над созданием новой группы и искали вокалистку. Жанна покорила их с первой встречи. Кому отдать место – сомнений больше не было. Агузарова придумала и название – "Браво". В начале 1984-го записали дебютный альбом, в который вошли шесть песен в стиле регги и твист. Среди них "Кошки", "Жёлтые ботинки" и "Верю я".

Успех был ошеломительный. Но Жанна сочла, что ей не хватает профессиональной подготовки и поступила в музыкальное училище. Работу не бросила. Благодаря Агузаровой коллектив даже приняли в "Московскую рок-лабораторию". Группа выпустила второй альбом с хитами "Ленинградский рок-н-ролл" и "Чёрный кот".

Агузарова получала призы зрительских симпатий и становилась лауреатом музыкальных конкурсов. В конце 1987-го в свет вышли хиты "Розы" и "Старый отель", а песня "Чудесная страна" прозвучала в фильме "Асса". Тогда же певица начала красить волосы в кислотные цвета, делать необычные причёски и носить яркий макияж.

В конце 1980-х Агузарова попрощалась с "Браво" и отправилась в сольное плавание. Несколько лет моталась между Лос-Анджелесом и Москвой. Но в итоге осталась в столице. В 1996-м Жанну признали лучшей певицей года. Артистка снималась в кино и часто мелькала на телевидении.

Последний альбом Агузарова выпустила в 2021-м. В него вошли песни, которые ранее поклонники слышали только на концертах. Сегодня Жанна живёт в Москве и избегает общества. Не даёт интервью и не появляется на светских мероприятиях. Соседи лишь изредка встречают артистку во дворе.