Наташа Королева объявила пол будущего ребенка со сцены: "Очень волнуюсь"

Наташа Королева на концерте в Санкт-Петербурге прямо со сцены объявила пол ребенка. Правда, не своего, а поклонницы.

Так певица исполнила мечту фанатки, которая вот-вот станет мамой во второй раз. Концерт на несколько минут превратился в гендер-пати. Стоя на сцене в белом платье с перьями, Королева взяла в руки конверт, который ей передали из зала, и сообщила, что среди зрителей находится ее беременная поклонница.

Наташа вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей. "Очень волнуюсь! Мамочка, вы готовы? Поздравляю, у вас будет сыночек!" — прокричала артистка, после чего раздались бурные аплодисменты.

Россияне все чаще просят артистов поучаствовать в гендер-пати. Ранее осчастливил будущих родителей на своем выступлении Сергей Лазарев. Такие акции артисты обычно проводят бесплатно, просто в рамках шоу, и не имеют никакой коммерческой выгоды. Зато будущие родители такое запомнят на всю жизнь. Им точно будет, что рассказать малышу.

Отметим, что сама Наташа Королева пока не готова стать бабушкой. Сына Архипа она женила полтора года назад, и молодые говорят, что не будут спешить с рождением детей.