"Боль не утихает": Филипп Киркоров расплакался на могиле отца

Филипп Киркоров потерял отца год назад. Бедрос скончался 18 марта 2025 года. Народному артисту России было 92 года. Причиной смерти Киркорова-старшего стали осложнения после пневмонии.

В последние мгновения жизни сын не смог быть рядом с Бедросом. Филипп находился на съемках в Марокко. Певец все еще переживает утрату, в годовщину смерти папы он приехал на могилу. Бедрос Киркоров похоронен на Троекуровском кладбище рядом с Валентином Юдашкиным.

На могилу отца Филипп привел своих детей Мартина и дочь Аллу-Викторию. В день похорон дедушки они рыдали навзрыд, спустя год мальчик и девочка выглядели подавлено. Они держали в руках пышные букеты, которые положили к кресту.

Филипп надел темные очки, чтобы скрыть слезы. Говорить о папе без эмоций он все еще не может. Стоя у могилы поп-король плакал.

Батюшка отслужил небольшую службу, после чего Киркоров еще несколько минут постоял у креста. Он произнес короткую речь, а после покинул погост.

"Говорят, что боль утихает. Нифига она не утихает. Особенно после потери матери, а я был маменькин сынок. К сожалению, боль, которая всегда будет болью, ничего она не зарастает", — сказал артист.