Суд Варшавы в среду удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом рассказали в среду, 18 марта, близкие ученого.

Адвокат россиянина Адам Доманьский подтвердил, что судья Дариуш Любовский вынес решение о правомочности экстрадиции его подзащитного на Украину. Защита российского археолога намерена обжаловать решение, тем более что решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции.

Киевский режим преследует россиянина за раскопки в Крыму по статье об умышленном незаконном уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия, напоминает ТАСС.

Ранее возмущение действиями польских и украинских властей выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правовым произволом арест ученого, подчеркнув, что российские дипломаты продолжат работать над защитой интересов соотечественника.

Министерство иностранных дел России вызывало посла Польши Кшиштофа Краевского для объявления решительного протеста против действий в отношении Бутягина. Дипломаты требовали незамедлительного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи карательной машине киевского режима, которая не имеет ничего общего с правосудием.