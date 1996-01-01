Рок-музыканты из Linkin Park зарегистрировали в России товарный знак

Товарный знак культовой американской рок-группы Linkin Park зарегистрирован в России. Музыканты подали заявку на регистрацию в апреле 2025 года, Роспатент принял положителное решение в марте 2026-го, передает РИА Новости.

Основанная в 1996 году группа вернулась на сцену в обновленном составе в 2024 году. Сегодня Linkin Park – это вокалистка Эмили Армстронг, гитарист и вокалист Майк Шинода, гитарист Брэд Делсон, басист Дэйв Фаррелл, диджей Джо Хана и барабанщик Колин Бриттейн. Музыкальное направление - альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок. Рок-группа прославилась такими хитами, как In the End и Numb.

В России под своим логотипом Linkin Park хочет продавать звукозаписи, кассеты с выступлениями, концертами. В ассортименте также одежда, солнечные очки и головные уборы. Кроме того, группа планирует предоставлять различные развлекательные услуги.