Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией

Выбор Крыма, Севастополя и Донбасса воссоединиться с Россией – исторический и решительный. Сегодня участники специальной военной операции сражаются за право этих регионов на самоопределение, заявил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент России на совещании с правительством, этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего Отечества и стал символом единства, воли и сплоченности многонационального народа.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад, договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта. За эти годы на развитие Крыма и Севастополя направили около 1,3 триллиона рублей.

Путин также отметил рост зарплат в Крыму и Севастополе, кроме того, на полуострове появляются все новые инвесторы, передает РИА Новости.