Пожар в бизнес-центре в Москве: площадь - 1500 квадратов, известно о пострадавших

Крупный пожар в Москве - горит бизнес-центр Turas. Огонь уже распространился на площади 1500 квадратных метров. Известно о двух пострадавших.

Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести, второму оказана помощь на месте. Почти всех офисных работников, около 200 человек, эвакуировали еще до прибытия пожарных.

Возгорание началось на первом этаже складского помещения, и пламя быстро перекинулось на верхние этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. К ликвидации огня привлечены 130 спасателей и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.