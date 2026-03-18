Индия направила военные корабли к Ормузскому проливу

Индия направляет дополнительные военные корабли в Оманский залив и Аравийское море. Нью-Дели хочет обеспечить безопасный проход своих судов - в ожидании того, что Иран разрешит индийским танкерам с топливом выходить из Ормузского пролива, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство уточняет со ссылкой на анонимные источники, что Военно-морские силы Индии направляют в этот район более полудюжины военных кораблей, включая суда материально-технического обеспечения. Корабли не войдут в Ормузский пролив, а разместятся к востоку от него. Их цель - сопровождение судов до тех пор, пока они не достигнут более безопасных вод в северной части Аравийского моря.

Ранее сообщалось о тайных переговорах Индии с Ираном. В последние дни был обеспечен безопасный транзит двух государственных танкеров, перевозящих сжиженный нефтяной газ. Идут переговоры о пропуске еще нескольких судов с топливом, заблокированных в Персидском заливе. Ормузский пролив был фактически закрыт с тех пор, как в конце февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по Ирану.