Путин оценил фокусы МОК

Владимир Путин сравнил деятельность Международного олимпийского комитета с творчеством советского иллюзиониста Амаяка Акопяна, который постоянно удивлял своих зрителей. Президент России выразил надежду, что после смены команды МОК перестанет заниматься фокусами и использовать спорт как инструмент политической борьбы.

Глава государства подчеркнул на совещании с членами правительства, что спорт должен оставаться маяком для людей. МОК должен вернуться к принципам, которые закладывал основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен, приводит слова президента ТАСС.

Путин надеется, что ситуация изменится в ближайшее время. Спорт должен объединять мир, способствовать разрешению конфликтов, а не усугублять их, заключил российский лидер.