Зрители массово покидают зал во время выступлений Долиной: не смогла восстановить репутацию после скандала

Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Теперь Лариса Александровна вместе со своими кошками ютится в съемном жилье. А кроме того, у певицы совсем не осталось денег. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, мошенники отобрали у исполнительницы хита "Погода в доме" все, у Долиной не осталось никаких накоплений.

Певица усердно трудится, чтобы заработать на жизнь. Она часто выступает с сольными концертами, не отказывается и от выхода на одну сцену с коллегами. Накануне Лариса Александровна приехала в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в XXVI фестивале Игоря Бутмана "Триумф джаза". Долина была хедлайнером концерта и выступала в самом конце. Она исполнила несколько композиций.

Но далеко не все были рады видеть певицу на сцене. Как только Долина начала петь, часть зрителей покинула зал. Как пишет "СтарХит", ушло около 70 человек. "Большинство зрителей осталось, а в финале преданные поклонники вручили кумиру красивые букеты", — отмечает издание.

Похоже, Лариса Александровна все еще не восстановила репутацию после скандала. Часть аудитории продолжает "отмену" артистки.