Во время рабочей поездки в зону СВО министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Север", сообщила пресс-служба ведомства.

Министру доложили о ходе выполнения боевых задач, основное внимание было уделено расширению полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщил командующий группировкой , с начала года вскрыты и уничтожены семь пусковых установок РСЗО HIMARS и MLRS производства США. Кроме того, удалось значительно повысить результативность уничтожения дронов дальнего действия.

Создан аналитический центр, который оценивает в режиме реального времени эффективность боевой работы операторов дронов.

Министр обороны вручил отличившимся при выполнении боевых задач военным госнаграды.