Стало известно о тайном сговоре Трампа с Нетаньяху по Ирану

Нападение на Иран было спланировано еще до начала официальных переговоров с Тегераном. О тайном сговоре президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила газета The Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на близкие к американскому лидеру и израильскому премьеру источники, решение было принято за обедом в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в декабре. Источники утверждают, что тогда даже была согласована предварительная дата атаки - июнь, годовщина 12-дневной войны Израиля с Ираном.

Трамп, по их словам, все же колебался. Он заявил, что с премьером Израиля иногда бывает очень трудно. Американский лидер хотел дать шанс иранскому руководству договориться, однако Нетаньяху этому категорически противился.