РКН заявил о неисполнении Telegram законодательства России

Мессенджер Telegram по-прежнему не исполняет российское законодательство. С таким заявлением выступил Роскомнадзор.

Ранее в Госдуме потребовали объяснить замедление мессенджера. Как заявил депутат Госдумы Александр Ющенко, возможность возобновления контактов с Telegram по вопросу работы в России остается неясной.

Депутаты отметили, что обращались в РКН сделать более понятными и прозрачными свои действия в отношении этого мессенджера и интернета в целом. Однако ответа до сих пор не последовало. В Госдуме подчеркнули, что Telegram блокировал каналы, в которых были выявлены нарушения. Тем не менее, блокировка мессенджера в России с каждым днем усиливается, передает ТАСС.