Иранский президент подтвердил гибель министра разведки

Министр разведки Эсмаил Хатиб был убит. Это подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан, опубликовав соответствующее заявление в соцсети X.

Пезешкиан уточнил, что Эсмаил Хатиб, Али Лариджани и Азиз Насирзаде погибли в результате террористического акта, нацеленного именно на них. Иранский президент выразил соболезнования народу Ирана в связи с "мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров", передает ТАСС.

Тем временем эксперты отмечают: Иран показал, что может эффективно обороняться. В результате президент США Дональд Трамп стремится поскорее закончить эту военную кампанию. Как заявил ливанский генерал, ведущий военный аналитик на Ближнем Востоке Хасан Джуни, Трамп скоро удивит мир. По мнению генерала, американский лидер остановит конфликт, несмотря на возражения со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху.