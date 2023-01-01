Вышедшему из тюрьмы участнику "Дома-2" Саше Гобозову жена-юрист родила третьего ребенка: фото из роддома

Александр Гобозов стал отцом в третий раз. Жена-юрист родила бывшему участнику "Дома-2" сына. Это второй наследник Саши, также у него есть дочь.

Звезда реалити уже поделился первой фотографией с малюткой-сыном. Гобозов опубликовал в личном блоге милое фото с новорожденным. На снимке, который сделан в роддоме, счастливый отец аккуратно держит малыша на руках, отвернув лицом от камеры.

Новоиспеченная мама и малыш чувствуют себя хорошо. Скоро они отправятся домой.

Напомним, что первого сына Александру родила Алиана Устиненко, с которой Гобозов сыграл свадьбу на "Доме-2". Роберту уже 12 лет, он живет с мамой, от общения с отцом мальчик отказался.

В апреле 2023 года Гобозов женился на юристе Светлане. Новая жена к концу того же года родила Саше дочь Амелию.

Светлана дождалась мужа из тюрьмы. В 2024 году Гобозов отправился в колонию за разбой и нападение на женщину. Его приговорили к 1,5 годам заключения. Но экс-участника телестройки освободили досрочно, он отсидел меньше года.

После суда Алиана Устиненко утверждала, что ее бывший муж не заплатил за услуги девушке легкого поведения, тогда она обратилась к влиятельным людям. Гобозов это отрицал.