Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 19 марта, уничтожили и перехватили 138 украинских беспилотных летательных аппарата.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, 40 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 35 БПЛА – над Крымом, 28 БПЛА – над Ставропольским краем, 18 – над акваторией Азовского моря.

Еще восемь беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, семь – над акваторией Черного моря, два – над Ростовской областью.

Не обошлось без пострадавших. Как рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, из-за падения обломков украинского дрона на частный дом в Кочубеевском округе пострадала женщина. Кроме того, в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий.

Ранее секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу подчеркивал, что обращает на себя особое внимание развитие беспилотных систем, а также изощренность методов их применения украинскими националистами. По словам политика, больше ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности.

Между тем депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский, санкционируя подобные налеты, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".