Вооруженные силы России в ответ на атаки по нашим гражданским объектам со стороны Украины нанесли очередную серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Сумах, Харькове, Одессе и Львове, где, по данным местных властей, под удар попало главное областное управление СБУ. Всё дальше на запад теснят врага наши бойцы в зоне спецоперации.

В ходе наступления, которое идет по всему фронту, мощную огневую поддержку штурмовым отрядам обеспечивает артиллерия. Вот кадры из Днепропетровской области - по укрепрайону боевиков работает "Град". Залп реактивных снарядов накрывает противника с дистанции более 17 километров.

А это Запорожье - с закрытой огневой позиции бьет 152-миллимитровая "Акация". Несколько выстрелов - и замаскированный опорник ВСУ уничтожен. В Сумской области под прицелом артиллеристов - неприятельские пункты управления БПЛА. Расчету гаубицы "Мста-С" нужны считанные минуты, чтобы перевести орудие из дежурного положение в боевое.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносит армейская авиация. Получив координаты расположения вражеских сил, экипаж Ми-28НМ тут же поднимает вертолет в воздух. Летчики работают на предельно малой высоте и бьют точно в цель.

Не дают врагу передышки и расчеты войск беспилотных систем. Это кадры с Красноармейского направления, наши FPV- дроны атакуют замаскированный опорник противника на линии боевого соприкосновения. Несколько сбросов - и враг поражен.