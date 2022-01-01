Что стало с квартирой Моисеева, которую он хотел отдать Орбакайте: "Кристина об этом не знает"

Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года. Артист не выдержал очередного инсульта. Ему было 69 лет. Похоронили певца на Троекуровском кладбище столицы.

Кристина Орбакайте на похороны не пришла, она появилась у могилы Бориса лишь через пару недель. Наследницу Примадонны Моисеев называл своей дочерью. Даже последним публичным мероприятием, которое посетил певец, был юбилей Орбакайте. Моисеев просто не мог пропустить 50-летие названной дочери. Ходили слухи, что ей артист завещал свою квартиру в Юрмале. 

Однако теперь выяснилось, что никакую квартиру певец Кристине не завещал. Об этом сообщил Сергей Горох, долгие годы являвшийся директором и другом Бориса Моисеева. Экс-директор заявил, что Моисеев действительно тепло относился к Орбакайте, но никакой квартиры он ей не отписывал.

"Я про это не знаю, и Кристина тоже, поскольку это слухи", — сообщил он в беседе с 7Дней.ru.

Между тем упомянутая квартира в Юрмале существует, и еще несколько лет назад сам Горох проводил по ней экскурсию для журналистов. Тогда директор Моисеева хвастался роскошным убранством жилья. Возможно, юрмальская квартира вместе с московской недвижимостью перешла во владение Сергея, но он об этом умолчал.