Москва допустила отправку кораблей ВМФ для сопровождения торговых судов

Торговым судам, следующим в российские порты, будет придано сопровождение кораблей ВМФ. Риск террористических и диверсионных угроз в их отношении не снижается, заявил помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

В частности, Патрушев напомнил об атаке на танкер "Арктик Метагаз" в Средиземном море в начале марта. Москва расценивает этот инцидент как международный теракт. Глава Морской коллегии отметил: есть данные, что западные страны будут все чаще нападать на суда в попытке парализовать внешнюю торговлю России.

По словам помощника президента, в России в этой связи разработан и реализуется целый комплекс мероприятий, призванных обеспечить безопасность судоходства. Меры включают, в частности, конвоирование торгового флота кораблями ВМФ. Возможно также сопровождение судов огневыми группами, размещение на них специальных средств защиты, приводит слова Патрушева РИА Новости.