Путин назвал события Крымской весны одной из определяющих вех в истории России

Более тысячи активистов в Санкт Петербурге выстроились в форме флагов России и Крыма с подписью "Вместе". А это автопробег - от полуострова до Крымского моста в Москве.

12 лет прошло с тех пор, как Крым воссоединился с Россией.

"Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор – быть со своей Родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сражаются сегодня наши ребята, наши герои – участники специальной военной операции. И этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего Отечества, стал одной из важнейших без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа", - заявил Владимир Путин.

Совещание президента с правительством было посвящено развитию полуострова, на которое за 12 лет потрачено порядка 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Киевский режим объявил Крыму водную и энергетическую блокаду. Россия последовательно решила эти проблемы. Энергомост и новые ТЭС сделали регион энергонезависимым. Справиться с дефицитом воды позволяют новые водохранилища, водоводы и подземные скважины. Развивается транспортная инфраструктура - построены терминал аэропорта, Крымский мост, трасса "Таврида", дорога через исторические регионы, съезды к морю. Уже готовы шоссе до Евпатории и обход Симферополя.

Новых объектов - десятки. В Евпатории открылся реабилитационный центр для детей от 3 месяцев с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями и заболеваниями органов чувств. Часть зданий еще продолжают строить. В Минздраве заявили, что полностью объект сдадут до конца года.

В Севастополе заканчивается строительство крытого ледового катка. В Судаке открыты модернизированные очистные сооружения.

"Крымчане вас не подведут, Владимир Владимирович, и благодарны за эти 12 лет возвращения на нашу историческую Родину. Вам, всей нашей стране поклон и спасибо, что в 2014 году приняли эти решения, спасли нам жизнь, сохранили Крым. И развиваете его таким, какой он есть. Спасибо вам огромное", - говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сергей Валерьевич, мы вчера с вами разговаривали, и я просил передать самые теплые слова благодарности и поздравления всем тем людям, которые в 2014 году вместе с вами и в значительной степени под вашим руководством участвовали в событиях 12-летней давности в дни Крымской весны", - отвечает президент.

Впервые за 12 лет российские спортсмены под национальным флагом выступили на Паралимпийских играх. В Италию приехали всего шесть параатлетов, но они взяли 12 медалей, из которых 8 - золотых.

"Очень бы хотелось, чтобы МОК перестал заниматься фокусами и перестал бы использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы. Что касается наших ребят-паралимпийцев, они совершили реально подвиг – просто удивительно. Вы сейчас сказали: 60, 70 спортсменов представляли соответствующие команды, а наша-то команда состояла всего из шести спортсменов, была представлена в трех видах спорта. Благодаря медальным зачетам, золотым медалям, серебряным, бронзовым, команда завоевала третье место. Удивительно просто", - восхитился глава государства.

Президент пообещал, что поздравит паралимпийцев лично.