"Наш лидер мертв, но система работает": Иран наносит удары возмездия

На площади Энгелаб в самом центре Тегерана - тысячи людей. Каждый стремится прикоснуться к машине, в которая везет тела секретаря совета национальной безопасности Али ЛариджанИ и командира организации "Басидж" генерала Сулеймани. Смерть одного из ключевых военных стратегов - разумеется, большой удар для страны. Но власти подчеркивают: обезглавить Иран не получится.

"Не понимаю, почему американцы и израильтяне до сих пор не поняли, что Иран обладает сильной политической структурой с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами. Присутствие или отсутствие отдельного человека не влияет на эту структуру. Даже когда погиб наш лидер, эта система продолжила работать", - заявил Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Удар возмездия за смерть Лариджани Тегеран наносит почти сразу. С ночи в Тель-Авиве звучат сирены. По столице еврейского государства бьют ракетами и снарядами с кассетными боеголовками. В аэропорту Бен-Гурион горят самолеты-топливозаправщики. Десятки объектов инфраструктуры повреждены. Две железнодорожные станции разрушены. На улицах - осколки от стекол и строительный мусор. Чтобы хоть как-то справиться с перегрузкой систем, почти во всех районах отключено электричество.

Нарастает и интенсивность ударов по Ирану. Атаке подвергся крупнейший газоперерабатывающий завод в районе Южный Парс. Часть газового месторождения выведена из строя, а как минимум 80% электросетей страны работает именно на голубом топливе. КСИР уже потребовал персонал нефтехимических заводов Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ немедленно покинуть свои рабочие места.

Кадры из Эр-Рияда: по городу нанесен удар баллистической ракетой. Накануне Тегеран впервые применил ракеты "Хорремшехр-4" для удара по Дубаю. Целью стала авиабаза Аль-Минхад - главный логистический и операционный узел для иностранных контингентов в регионе. Власти Израиля продолжают заявлять: Тель-Авив держит ситуацию под контролем.

Не утихают слухи и относительно возможного проведения в Иране наземной операции объединенных сил США и Израиля. Как пишут западные СМИ, официальные лица сейчас якобы согласовывают технические детали и просчитывают риски. Окончательного решения еще нет, судя по утечкам, ждут приказа Трампа, но есть предположение, что операция может пройти одновременно с десантом на главный нефтяной хаб Ирана - остров Харк.

Впрочем, резво стартовавший от берегов Японии десантный корабль США USS Tripoli с 2500 морпехов на борту был замечен около Сингапура. На стоянке. В семи тысячах километрах от места потенциальной высадки.