Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил дальнобойный реактивный снаряд ВСУ. Активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, которое контролирует группировка "Запад". Ракетная бригада обеспечивает прикрытие нашим бойцам.

Российские операторы FPV-дронов выслеживают и уничтожают беспилотники противника. Расчет ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" сорвал массовый налет дронов на территории ДНР. Военнослужащие оперативно развернули машину и взяли цель .

На добропольском направлении тоже работает группировка "Центр". Расчет гаубицы Д-30 уничтожил БМП с десантом противника. Стрельба велась с закрытой огневой позиции. 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды поражают цель на расстоянии до 12 километров.

После уничтожения цели штурмовые группы совершили обманный маневр. Зашли с флангов и выбили противника из укрепленного опорного пункта.

В небе - штурмовики Су-25. Цель - личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная". В районе Константиновки с помощью буксируемого орудия "Мста-Б" уничтожили пикап ВСУ и сорвали попытку ротации противника.

Тяжелая ситуация для ВСУ и на запорожском направлении. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" ликвидировал опорный пункт противника в лесополосе.

На сумском направлении войска беспилотных систем обнаружили замаскированную самоходную артиллерийскую установку. И уничтожили. А в Харьковской области противник был лишен пунктов хранения боекомплектов, материальных средств и провианта.

Подразделения группировки войск "Север" проинспектировал министр обороны Андрей Белоусов.

"Сосредотачиваем свои усилия на расширении полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Укреплении обороны приграничных регионов российской федерации", - доложил Евгений Никифоров, командующий группировкой войск "Север".

Министр вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. За последнее время бойцы группировки "Север" нанесли серьезный урон противнику. Только с начала года ими было уничтожено семь установок HIMARS.