Мишустину доложили о развитии российской энергосистемы

Развитие энергосистемы страны премьер Михаил Мишустин обсудил с генеральным директором ПАО "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем.
Это одна из крупнейших отечественных компаний в сфере энергетики. Она обеспечивает значительные мощности генерации и активно наращивает выпуск критически важного высокотехнологичного оборудования для нужд отрасли. Также компания ведет масштабную работу по импортозамещению.
Дрегваль рассказал премьеру о начале производства собственных газовых турбин большой и средней мощности. Кроме того, в этом году в Ленинградской области будет возведена первая очередь завода по ремонту и производству лопаток для газовых турбин.
"Очень важно, чтобы все планы компании по модернизации, строительству объектов генерации были реализованы своевременно и в полном объёме. Это ключевой фактор повышения надёжности всей энергосистемы страны. И конечно, нужно продолжать делать шаги по расширению использования российского оборудования, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков. Важное направление развития вашего предприятия – цифровизация технологических процессов, внутренняя цифровизация, трансформация, которая помогает автоматизировать многие операции и, как следствие, повысить эффективность работы, сократить издержки. В том числе благодаря использованию искусственного интеллекта. Знаю, что этим вы занимаетесь активно", - сказал премьер.