Мишустину доложили о развитии российской энергосистемы

Развитие энергосистемы страны премьер Михаил Мишустин обсудил с генеральным директором ПАО "Интер РАО" Сергеем Дрегвалем.

Это одна из крупнейших отечественных компаний в сфере энергетики. Она обеспечивает значительные мощности генерации и активно наращивает выпуск критически важного высокотехнологичного оборудования для нужд отрасли. Также компания ведет масштабную работу по импортозамещению.

Дрегваль рассказал премьеру о начале производства собственных газовых турбин большой и средней мощности. Кроме того, в этом году в Ленинградской области будет возведена первая очередь завода по ремонту и производству лопаток для газовых турбин.