Минсельхоз оценил риски распространения пастереллеза в России

Существенного влияния на развитие животноводства в России вспышка пастереллеза в Сибири не окажет. Ситуация в целом носит локальный характер, заявили в Минсельхозе России.

В ведомстве прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Новосибирской области. Ранее стало известно, что в пяти районах под Новосибирском введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (другое название - геморрагическая септицемия. Это острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, передает РИА Новости.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт пояснилл, что пастереллез в Новосибирской области приобрел нестандартную форму. Возбудитель начал мутировать, и чтобы сдержать распространение болезни были приняты жесткие превентивные меры. Он утверждает, что ситуация контролируемая.