В правительстве заявили о крупнейшем энергетическом кризисе

Крупнейший за 40 лет энергетический кризис наблюдается в мире. Из-за конфликта на Ближнем Востоке лишено возможности поставок 20 процентов мирового производства газа. Кроме того, заблокированы поставки как минимум 20 миллионов баррелей в сутки, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Новак пояснил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном затрагивает около трети мировой торговли нефтью и нефтепродуктами. Ранее на эту тему высказался президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам. По его словам, война в Иране спровоцировала масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока.

Эксперты подчеркивают, что ситуация ударила не только по странам региона, но и по мировой экономике. Нарушение судоходства в Ормузском проливе приводит к удорожанию морских перевозок. В результате растут цены на различные товары, передает ТАСС.