ПВО сбили над российскими регионами 32 дрона ВСУ за шесть часов

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. За шесть часов сбито 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено по 13 дронов ВСУ над территориями Краснодарского края и Республики Крым. По три беспилотника ликвидировано над Республикой Адыгея и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны отчитались о работе ПВО в ночь на 18 марта. В ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за это время 85 украинских дронов. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников погиб мирный житель.