Интернет заполонили слухи о смерти премьера Израиля

Следите за руками - или новые кульбиты на манеже... О том, что мир сошел с ума, вы и сами знаете. Но ещё и каждый в этом мире сходит с ума по-своему. Одни считают количество пальцев на руках у Биньямина Нетаньяху, другие Трампу ультиматумы ставят. Как финский премьер Александр Стубб – мы тебе с Ираном поможем, а ты нам с Украиной. Тут мы её в ЕС и примем.

Маленькая гордая Финляндия ничуть не хуже какой-нибудь Франции или Германии. Особенно с тех, пор, как её включили в НАТО. Европейские газеты надулись от гордости и докладывают: в НАТО бунт, Трампа загнали в угол. Мы, европейцы, поставили наглеца на место. В каком месте сейчас находится сама Европа, говорить не принято.

Марк Галеотти, считающийся большим специалистом по России, со страниц "Таймс" задаёт вопрос: "Станет ли Путин главным победителем в войне с Ираном?" Ответ - "да". При чём здесь Путин, спросите вы? А такая у них логика. Для многих европейских политиков стало откровением позиция Америки – нам на Украину плевать, своих дел по горло.

Барт де Вевер, премьер Бельгии, от шока оправился и заявил на днях: "Мы не в силах угрожать Путину, поставляя оружие Украине, не можем задушить Россию экономически без американцев, остается только одно: заключить сделку".

Пора, ребята! Топливный кризис из-за войны в Иране напомнил Европе, как хорошо было с дешёвым российским газом. А сейчас всё втридорога, и хранилища почти пусты.

Меж тем аудиторию развлекают новостями: премьера Израиля давно убили, а ролики с ним – это шутки искусственного интеллекта. Откуда у премьера 6 пальцев на руке?

В сети завирусился ролик. Теория заговора, конечно. Трампу понадобилась эта война, чтобы отвлечь внимание от скандала с файлами Джеффри Эпштейна. Начать войну, спасти репутацию. Многие верят.

Мир сошел с ума. И в действительности всё не так, как на самом деле.