Роскошный особняк украинского олигарха Константина Григоришина в центре Москвы выставлен на продажу. Элитная недвижимость площадью более 1700 квадратных метров находится в Молочном переулке. Объект оценили в 3,7 миллиарда рублей.

В престижном районе проживают бывшие высокопоставленные сотрудники Министерства обороны. Прилегающий к дому земельный участок занимает 1139 квадратов, сам объект находится в зоне охраны культурного слоя.

Причина продажи - банкротство владельца, предпринимателя Григоришина. Внутри особняка оборудован спа-центр с большим бассейном длиной 30 и шириной 8 метров. Тут же джакузи, хаммам и сауна, в доме есть отдельная купель и винная комната. Ранее стало известно, что в Севастополе национализировано имущество 11 коммерческих фирм, чьи владельцы поддерживали киевский режим, передает "Комсомольская правда".