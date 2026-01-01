Вашингтон вывел из-под антироссийских санкций три компании и трех человек

Вашингтон вывел из-под антироссийских санкций три компании и трех физических лиц. Как сообщили в Минфине США, из санкционного списка убрали две компании из Турции — Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri. Также из перечня исключили организацию из ОАЭ Futuris FZE.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Операции с российскими судами разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года, сказано в лицензии.

Кроме того, Минфин вывел из-под антироссийских санкций гражданина Турции Берка Тюркена. Исключены из списка гражданка России Евгения Тюрикова, известная под фамилиями Смирнова и Дяткова, и россиянин Борис Воронцов, передает РИА Новости.