Путин выразил соболезнования в связи с гибелью секретаря иранского Совбеза

Президент России Владимир Путин 18 марта выразил соболезнования лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи в связи с гибелью секретаря иранского Совбеза Али Лариджани.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани", — приводит текст письма иранская гостелерадиокомпания.

Президент РФ в послании Хаменеи назвал Лариджани настоящим другом России, мудрым и дальновидным политиком, с которым он не раз встречался.

"Светлая память о нем как о настоящем друге нашей страны, много сделавшем для развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Тегераном, останется в наших сердцах. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", — также говорится в письме.

Два дня назад власти Ирана подтвердили информацию о гибели секретаря Совбеза республики Али Лариджани. Они отметили, что это произошло 17 марта из-за удара США и Израиля.