Трехсторонние переговоры России с США и Украиной сейчас на паузе, заявил 19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".

Он также сообщил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает сотрудничество в рамках двусторонней группы Москвы и Вашингтона.

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, Россия обязательно продолжит работу по обмену пленными и телами погибших с Украиной.