Израиль больше не будет бить по объектам месторождения Южный Парс в Иране

Израиль больше не будет наносить удары по объектам иранского газового месторождения Южный Парс. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что США, как и Катар, не имели к этой атаке, которая произошла 18 марта, никакого отношения.

"США ничего не знали об этой атаке, и Катар не был в какой-либо форме причастен к ней и понятия не имел, что она будет", — написал Трамп 19 марта в своей соцсети.

Американский лидер отметил, что в результате ударов "повреждена лишь небольшая часть" объектов месторождения.

"Израиль больше не будет наносить удары по чрезвычайно важному и ценному газовому месторождению Южный Парс, если только Иран не примет неразумного решения напасть на совершенно невиновную сторону — в данном случае на Катар", — пригрозил при этом Трамп.