Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить атаки

Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран немедленно прекратить атаки, говорится в заявлении, принятом по итогам переговоров в Эр-Рияде.

"Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы. Тегеран должен немедленно прекратить эти атаки", — приводит слова из документа телеканал Al Hadath.

Участники переговоров в Эр-Рияде подтвердили, что арабские государства Персидского залива "имеют полное право на самооборону". Они также договорились продолжить взаимодействие, чтобы остановить "иранскую агрессию".

Во встрече принимали участие главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.