Белый дом зарегистрировал интернет-домен об инопланетянах

Белый дом зарегистрировал специальный интернет-домен на фоне недавних заявлений американского лидера о намерении рассекретить материалы, связанные с инопланетянами. Сайт в переводе так и называется – "пришельцы".

Что именно опубликуют на веб-ресурсе, не понятно - пока ссылка ведёт на пустую страницу. В прошлом тема внеземных гостей неоднократно всплывала в заявлениях лидеров США. Месяц назад об этом заговорил Барак Обама. Экс-президент признался, что верит в НЛО, но не видел каких-либо доказательств.

Обнародовать файлы о пришельцах обещала и Хиллари Клинтон ещё во времена своей предвыборной гонки. Так называемые уфологи уверены, инопланетян изучают на засекреченной американской базе "Зона 51" под Лас-Вегасом. Загадочных свидетельств у очевидцев накопилось немало. Теперь они замерли в ожидании публикаций обещанных документов.