Подводные силы Военно-морского флота России отмечают 120-летие

Юбилей сегодня у подводных сил Военно-морского флота России - 120 лет со дня создания. Экипажи непрерывно несут боевое дежурство во всех районах Мирового океана.

Способные уходить на глубины, невидимые для радаров противника, наши моряки демонстрируют высочайшую эффективность. Подводники - образец сплочённости, силы воли и неподдельного героизма.

Как отмечают в Минобороны, ВМФ сегодня принимает в свой состав современные, не имеющие аналогов в мире, многоцелевые субмарины. В серийном производстве - крейсеры стратегического назначения проекта "Борей".

По традиции в этот день в местах базирования подводного флота пройдет множество торжественных мероприятий.