Старшая дочь объяснила, почему не взяла наследство Баталова: "Папа, ты скоро умрешь, оставь мне машину?"

Мария Баталова потеряла отца в 2017 году, а 6 февраля похоронила мать. Многие заволновались, что теперь прикованная к инвалидному креслу дочь знаменитостей осталась совсем одна.

Но, как выяснилось, за Марией есть кому присмотреть. И это не чужой для нее человек. У дочери Гитаны Леонтенко есть старшая сестра. Надежда Баталова была рождена в первом браке Алексея Баталова. Ходили слухи, что первая дочь актера на него в обиде и не общается с Марией, но это оказалось ложью.

Надежда присутствовала на похоронах Гитаны Леонтенко. Собравшиеся на Преображенском кладбище обратили внимание, что дочь Баталова поддерживал младшую сестру.

Накануне Надежда пришла на шоу Дмитрия Борисова и рассказала о том, что сейчас происходит в их семье. Она еще раз подчеркнула, что никаких конфликтов с Машей нет и никогда не было.

"Я никогда не была той бедной родственницей, которая сидит и ждет чего-то. Всегда успешно работала, папа был очень рад, что я реализовалась", — отметила Надежда.

Затронули на передаче и тему шикарного наследства актера, которое досталось лишь его младшей дочери. Надежда за квартиры и деньги отца не судилась. Оказалось, что при жизни Баталова старшая дочь ни о чем его не просила.

"Как вы себе представляете такой разговор со своим родителем: „Папа, когда ты умрешь, оставь машину?“ Я так не умею разговаривать", — пояснила Надежда.

По словам старшей дочери, актер в последние годы сильно сдал. Его подводила память. Однажды Надежда приехала к отцу во ВГИК, зашла в кабинет и застала разрывающую сердце картину.

"Отец сидел грустный и рассказал, что только что обсуждал важные рабочие моменты с одной женщиной, но совершенно не помнит ее имени", — поделилась звездная наследница.

После этого состояние Баталова стало ухудшаться. В последние месяцы жизни он уже был совсем плох.