В переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля в интервью, опубликованном в газете "Известия" в четверг, 19 марта, "трехсторонняя группа — на паузе". Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, в свою очередь, подтвердил, что конкретной даты и места новой встречи по Украине нет, не сформулирована и повестка дня, хотя одним из основных вопросов остается территориальный.

Дмитрий Песков также уточнил, что в контексте попыток мирного урегулирования конфликта на Украине спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев "продолжает работать".

Кроме того, в Кремле, несмотря на паузу с проработкой других вопросов урегулирования, намерены договариваться о новых обменах военнопленными: "Работа по этому направлению будет обязательно продолжена".

Ранее в Кремле указывали, что президент США Дональд Трамп "настоятельно рекомендует (предводителю киевского режима Владимиру) Зеленскому пойти на сделку". Из этого "следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе".

При этом подключать к переговорам по Украине европейцев, несмотря на их попытки добиться места за переговорным столом, Москва не собирается. Источники рассказали, что помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков продемонстрировал исключительную несговорчивость и дал отрицательный ответ на соответствующие просьбы советников президента Франции.