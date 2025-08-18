В России увеличат доступность продленки для школьников

Не менее 17,6% школьников должны посещать продленку к 2030 году.

Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. В связи с этим нужно работать над увеличением количества групп продленного дня учеников 1-4 классов.

В настоящий момент в ГПД занимаются более 1,4 миллиона детей. Это не просто форма присмотра за ребенком после уроков, а полноценная образовательная и воспитательная среда, добавил Кравцов.

Ранее Депутаты от ЛДПР предложили сделать бесплатными продленки для школьников с 1 по 9 класс.