Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

Сенат США снова отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа.

Резолюция, которую демократы повторно направили для блокировки эскалации на Ближнем Востоке, не получила поддержки Сената, передает "Интерфакс". 47 законодателей поддержали резолюцию, 53 высказались "против".

Если бы документ приняли, то Трамп был бы обязан вывести войска из зоны конфликта, исключение предусматривается только в случае официального объявления войны или специального разрешения Конгресса на применение военной силы.

Большинство демократов поддерживают действия Белого дома на Ближнем Востоке, пишет Politico. Они считают, что Трамп имеет право наносить ограниченные военные удары без официального разрешения Конгресса.