Дмитриев дал грозный прогноз на случай вывода ВС США из Ормузского пролива

Если Соединенные Штаты выведут своих военных из Ормузского пролива, цены на нефть взлетят до небывалых высот. С таким предупреждением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Эксперт отреагировал на публикации средств массовой информации о том, что американский лидер Дональд Трамп подумывает над выводом сил ВС США. Предполагается, что это заставит союзников по НАТО, отказавшихся от идеи Вашингтона о международной военной коалиции по защите Ормузского пролива, предпринять меры по защите судов.

Однако Дмитриев предупредил в социальной сети Х, что выведение американских военных из района Ормузского пролива для нефтяных котировок "будет значить более 200 долларов на какое-то время". При этом вечером 18 марта стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки 110 долларов за баррель.

Ранее вице-премьер российского правительства Александр Новак отмечал, что в мире разразился крупнейший за 40 лет энергетический кризис. Из-за конфликта на Ближнем Востоке невозможно обеспечить 20% мирового производства газа, наряду с этим заблокированы поставки минимум 20 миллионов баррелей ежесуточно.

На этом фоне представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни сообщал, что Брюссель и Тегеран находятся в дипломатическим контакте по разблокированию судоходства в Ормузском проливе. Чиновник подчеркивал, что в интересах Европы — сохранить открытой эту важную транспортную артерию.