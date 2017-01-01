Энрике Иглесиас выставил Курникову с четырьмя детьми: старшие обнимают самого маленького, а Анна вцепилась в телефон

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вместе больше 20 лет. Но в последние годы все чаще появляются слухи о возможном разводе звезд.

Начинался роман со скандала. Россиянку позвали сняться в клипе испанца на песню Escape. По сценарию певец должен был поцеловать теннисистку, но в самый ответственный момент артист вдруг закатил истерику, мол, у Анны прыщик на лице, не буду к ней прикасаться. Бурное выяснения отношений привело к роману.

Сегодня Курникову и Иглесиаса называют одной из самых красивых и крепких пар шоу-бизнеса. Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно не известно, вышла ли теннисистка замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

В конце 2017 года звездная чета поделилась с миром своим счастьем — Анна родила двойню: сына и дочь. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри. А под конец 2025 года Анна и Энрике стали родителями в четвертый раз. Пол малыша супруги держат в секрете.

Зато охотно делятся его фотографиями. Так, Иглесиас выставил Курникову и всех четверых детей в своем блоге. Певец снял жену в то время, когда она фотографировала на телефон наследников. Дети позировали на фоне океана, Николас и Мэри держали самого маленького на руках, а Люсия эффектно позировал чуть позади.

"Семья", — подписал Энрике снимок, чем привел фанатов в неописуемый восторг. Люди оставили под фото сотни хвалебных комментариев.