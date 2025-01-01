Число запретов на выезд из России за долги подскочило до 8,9 миллиона

Количество временных запретов на выезд с территории России для граждан, имеющих долги, возросло на 41,5% по сравнению с предшествовавшим годом. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов.

Как пишет РБК, если в начале 2025 года действовало 6,3 миллиона таких запретов, то теперь их число достигло 8,9 миллиона. Это не означает, что выезд за рубеж запрещен 8,9 миллиона россиян: на одного человека может быть открыто несколько исполнительных производств и, соответственно, вынесено несколько решений о запрете.

При этом за 2025 год приставы вынесли 9,2 миллиона новых постановлений о запрете на выезд, что на 20% меньше показателя предыдущего года. Растет уровень платежной дисциплины среди должников: в 2025 году погашены долги по 1,86 миллиона производств, что на 28% больше уровня 2024 года. Совокупный объем взысканий по долгам увеличился на 31%, до 149,1 миллиарда рублей.

Ранее в России приняли поправки в законодательство, предусматривающие "период охлаждения" при выдаче потребительских кредитов. Предполагается, что эта мера поможет бороться с закредитованностью населения. Отныне займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей следует выдавать с отсрочкой не менее четырех часов, а если сумма превышает 200 тысяч рублей, "период охлаждения" должен составлять минимум двое суток.

Огромные долги накопили россияне не только по кредитам, но и по оплате жилищно-коммунальных услуг. Совокупный объем задолженности граждан России по "коммуналке" достиг 415 миллиардов рублей. В связи с этим Минстрой предложил внедрить механизм ускоренного погашения долгов за ЖКУ.