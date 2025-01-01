Иран не находится на грани получения ядерного оружия, вопреки заявлениям американских властей. Об этом рассказал бывший руководитель Центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США Джо Кент.

Кент покинул указанную должность по собственному желанию после начала Соединенными Штатами операции "Эпическая ярость" против Ирана, поскольку был категорически не согласен с этим шагом американских властей и не верит в распространяемые ими заявления о причинах атак на исламскую республику.

Как заверил экс-глава Центра по борьбе с терроризмом, называемые Вашингтоном причины военной агрессии против Ирана несостоятельны: исламская республика не стояла на грани обладания ядерным арсеналом ни накануне начала нынешней американской операции, ни перед ударами ВС США по иранским объектам летом 2025 года, сообщает Reuters.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал: доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, как уверяли Соединенные Штаты в обоснование своей военной операции против исламской республики, никто до сих пор не видел. У Москвы вызывают серьезные вопросы те предлоги, которыми американцы оправдывают начало операции в Иране.

Между тем США явно не собираются сворачивать антииранскую операцию. Как пишет The Washington Post, Пентагон попросил Белый дом согласовать запрос в Конгресс относительно выделения дополнительного финансирования на проведение "Эпической ярости". Министерство войны просит еще более 200 миллиардов долларов.