Горящая сигарета стала причиной пожара и гибели 168 человек в Гонконге

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, унесший жизни 168 человек, мог начаться из-за неосторожно брошенной сигареты.

К такому выводу пришли следователи, изучив записи с камер наблюдения, передает South China Morning Post.

"Согласно видеозаписи с камер наблюдения, показанной на слушании, в световом колодце видны вспышки, предположительно от горящего пепла", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в местном караоке-баре. Огонь быстро распространился, перекинувшись на бамбуковые строительные леса.

Сильнейший за 17 лет пожар в Гонконге вспыхнул 26 ноября 2025 года – загорелся жилой комплекс Wang Fuk Court из восьми высотных зданий, в которых расположено почти две тысячи квартир.