Стены квартир в Тель-Авиве, выглядят так, словно их картечью расстреливали в упор. Фасады просто вынесло. В бетонных перекрытиях потолков зияют пробоины. По комнатам ураганом пронеслась ударная волна.

ЦАХАЛ сообщил – если два дня назад Иран выпустил по Израилю 200 ракет, то минувшей ночью всего 40. Значительные арсеналы пусковых установок КСИР подавлены. Но для людей - слабое утешение. Тех, боеприпасов, что прорвали "Железный купол", хватило, чтоб нанести гражданским объектам колоссальный ущерб.

Часть баллистики удалось перехватить. Но вот деталь – сбиты эти ракеты были не на подлете, а в небе над городскими кварталами. Потому осколки градом сыпались на дома, машины, дороги.

Шесть женщин, которые прятались в этой парикмахерской, недалеко от Хеврона, погибли. На здание рухнула израильская ракета – перехватчик. Еще один человек скончался от ранения в Ашкелоне. Пострадавших от осколков как минимум 15.

Зенитные комплексы, экстренно развернутые американцами на своих военных базах и в странах залива для защиты нефтяных терминалов, перед иранскими ракетами оказались бессильны. В Катаре мощнейший удар практически полностью уничтожил крупнейший в мире нефтегазовый хаб в городе Рас – Лафан. Взрывы прогремели в Эр-Рияде и Багдаде.

Вылазка Ирана не осталась без ответа. Сегодня коалиция включила в списки целей объекты энергетики и логистики исламской республики. Вот атакована ракетами электростанция в городе Мошхад.

А это Бейрут. Уничтожена стоянка грузовиков. ЦАХАЛ утверждает, что они перевозили взрывчатку для боевиков "Хезболлы". Сегодня, впервые за время операции, Пентагон показал, чем атакует цели на берегу Ормузского залива. Это новейшие противобункерные авиабомбы GBU-72. Масса взрывчатки - почти 500 килограммов. И не исключено, этот высокоточный боеприпас был применен для покушений на высших должностных лиц Ирана.

Война на Ближнем Востоке меняет характер

Только обмена ракетными ударами для победы над Ираном коалиции уже мало. Война фронтовая переходит в войну диверсионную. Израиль тут явно выигрывает. Каждый день приходят сообщения о ликвидации командиров КСИР, "Хезболлы" и других подразделений. Сегодня ЦАХАЛ сообщил, что минувшей ночью убит Хассан Али – начальник крупнейшей шиитской дивизии, поддерживающей "Хезболлу".

В Иране тоже не сидят сложа руки. Полиция общественной безопасности обезвредила спящую ячейку мятежников. На столе, помимо снайперской винтовки, еще и дюжина бутылок для зажигательной смеси. Характерное оружие любой группировки, замышляющей массовые беспорядки.

Спецслужба "Фарадж", которая разоблачила отряд, утверждает, что все его участники – сторонники изгнанного шаха Резы Пехлеви. Еще одно доказательство, кого Запад прочит на власть в Иране. И какими способами опального монарха собираются к этой власти привести.