Сотни мощных взрывов прогремели ночью в тыловых районах Украины. В ответ на террористические атаки Киева на российскую инфраструктуру поражены военные объекты в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Целями в том числе стали подстанции, питавшие заводы ВПК. Тяжёлые потери у киевских радикалов и на всех основных участках линии соприкосновения. Поступают сообщения, что наши бойцы закрепились в селе Потаповка на Сумском направлении. Продвижение также в районе Константиновки, к северу от Славянска и на Запорожском участке.

Ореховское направление. Расчет гаубицы Д-30 работает в связке с беспилотниками. Сначала вскрывают позиции противника - опорники, склады, пункты управления дронами. И только потом в дело вступает артиллерия.

На Красноармейском направлении в ДНР работают наши беспилотные системы - в лесополосе на этот раз нашли замаскированную колонну бронированной техники иностранного производства, после прямого попадания она не боеспособна.

А это уже артиллерийский удар. Экипаж группировки "Север" получил координаты пункта управления вражескими дронами. Пуск ракеты - цель уничтожена. Группировка "Восток" в Запорожской области работает снарядами "Краснополь" - умные боеприпасы наводятся на цель лазером с беспилотника. Бьют прямо по огневым точкам противника. Бойцы говорят: связь держится отлично, даже когда враг пытается помешать. Это и позволяет действовать на опережение.

На Запорожском направлении противник пытался подвезти боеприпасы на квадроциклах и наземных роботах. Планы сорвала группировка "Восток". Точными ударами дронов враг остался без подкрепления и провизии.

Тем временем группировка "Север" давит на Харьковском и Сумском направлениях. Здесь наши ребята лишили ВСУ складов с боеприпасами. На Краснолиманском направлении наши артиллеристы уничтожили пункт управления вражескими дронами, он был замаскирован прямо в городской застройке. "Гиацинт-Б" отработал так: сначала пристрелочный выстрел, корректировка с беспилотника, а затем беглый огонь.

Артиллерия и беспилотники в связке работают ежедневно. Бьют по технике, складам, блиндажам и наблюдательным пунктам - в результате враг остается без огневой поддержки, а наши подразделения продвигаются вперед.